华为常务董事余承东评新车销量：起死回生，真不容易

中国科技巨头华为与新能源汽车企业赛力斯上个月合作推出的汽车“问界新M7”，不到一个月订单超过50000辆。华为常务董事余承东对此发文感慨：“起死回生，真不容易！”

综合21世纪经济报道、证券时报网、凤凰网科技等报道，余承东星期五（10月6日）晚上在微信朋友圈发了一张“问界新M7，10月6日大定再创新高7000台”的销量战报，并配文写道：“9月12日新M7发布至今，首销超过5万台大定了！昨天（10月5日）3500台，今天（10月6日）7000台，这两天就超过1万台了，创造奇迹了！”

余承东还发文感慨：“（问界M7）起死回生，真不容易。”

问界M7于2022年7月上市，彼时的问界M7在开始的几个月中，销量曾达到3000至5000辆之间。

但经历了短期的快速上升后，销量仅持了小半年就开始迅速下跌。进入今年，月销只剩数百辆。问界M5的销量情况类似，在去年年底短暂的爬升后又跌至谷底，今年上半年M5的累计销量为17067辆，平均每个月仅售出2000至3000辆。

根据赛力斯集团的财报数据，截至8月底，赛力斯汽车2023年累计销量33264辆，同比下滑15.64%。而作为对比，全新的M7仅用时不到一个月就拿到了超过50000辆的订单。

问界新M7的“出圈”可以从两个维度分析。第一是华为手机Mate 60系列火爆带来的流量和品牌影响力加持；二是新M7花费5亿元（人民币，约9400万新元）对老款进行升级，在售价大幅降低的前提下，产品力本身得到很大的提升。