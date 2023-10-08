9月中国一线城市新房成交量环比增长逾三成

在中国“金九银十”传统楼市旺季期间，核心城市的市场活跃度回升。有测算结果显示，一线城市新房成交规模环比增长了32%。

中新社报道，中指研究院市场研究总监陈文静星期六（10月7日）在一场月度房地产市场形势分析会上说，据该机构测算，尽管9月份中国房地产市场销售规模仍处于低位，但核心城市新房市场活跃度提升。当月，100个重点城市新建商品住宅成交面积环比增长约14%。其中，一线城市新房成交规模环比增长32%，二线代表城市环比增长13%，三四线代表城市环比增长10%。

从房价来看，陈文静分析，受部分城市优质改善项目入市带动，9月百城新房价格环比转涨，涨幅为0.05%；二手房价格仍在下跌通道。

8月下旬以来，中国多部门、多地区密集调整优化房地产相关政策。据统计，9月份房地产相关政策调整优化的频次达去年四季度以来单月最高水平。

陈文静将中国各地已落地执行的政策措施分为四大类：一是全面执行首套住房“认房不认贷”政策，目前在各城市基本均已执行；二是明确下调首套房、二套房首付比例下限至20%和30%，下调二套房贷利率下限至5年期以上贷款市场报价利率（LPR）加20个基点，过去为LPR加60个基点。重庆、沈阳、大连、兰州等多个城市已落地这一政策。

三是降低存量首套房贷利率。有购房者称，其房贷利率一口气降了100个基点，每月少还月供1000多元人民币（约188新元）；四是优化限购政策。据机构统计，目前东莞、佛山、沈阳等10余城市已全面取消住房限购；苏州、天津、长沙、杭州等10余城市放松针对局部区域、群体或房源类型的住房限购。

展望后市，陈文静认为，一线城市目前各项房地产政策仍然较严，房贷利率较高，未来房地产政策调控或主要在核心城市降低首套及二套房首付比例、降低房贷利率；一线郊区及二线城市放松限购；北京、上海优化普通住宅认定标准等方面。