山东两村干部不雅视频流出 已被停职

中国山东两名村干部因不雅视频被停职。

据中国《华商报》星期五（10月6日）报道，网传信息显示，山东潍坊某镇一名书记于视频会议结束后，忘记关闭摄像头，流出不雅视频，女方为某妇女主任。

报道称，视频拍摄角度疑似并非视频会议角度，应为监控视频翻拍。视频中，有多人在评论此事。此外，视频部分画面的左上角显示，为望留街道办XXX。

山东潍坊望留街办工作人员回应时说，街办已核实相关情况，并对两名当事人做了停职处理，“他们现在在接受纪委调查。”关于两人职务，工作人员说，他们是村干部，但具体职务信息未透露。