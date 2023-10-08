李想卸任理想汽车旗下多家公司法定代表人

中国电动车巨头理想汽车的创始人、董事长和首席执行官李想，卸任了理想汽车旗下多家公司的法定代表人。

第一财经星期六（10月7日）报道，根据企业查询系统“企查查”，理想汽车旗下北京车和家信息技术有限公司、北京罗克维尔斯科技有限公司、北京车和家汽车科技有限公司、北京车之北科技有限公司于近日发生工商变更，李想卸任法定代表人、经理，均由冯伟丽接任。目前，李想仍担任上述公司执行董事。

对于变更原因，理想汽车说：“这是常见的公司工商注册信息变更，不代表公司管理层的变动。”

此前，理想汽车在组织架构等层面进行了调整。

李想去年年末在发布的一封内部信中说，公司将进行全方位的组织调整，从垂直职能组织转向矩阵型组织。他也提到，理想汽车将在原有的两个横向实体部门战略部和产品部的基础上，新增五个横向实体部门，这分别为商业部、供应部、流程部、组织部，以及财经部。

今年4月，理想汽车公布了升级后的新组织架构，增设了两个部门，一个是“CFO（首席财务官）办公室”，由CFO李铁负责流程、组织、财经的变革工作；另一个是“销售与服务群组”，由前华为高管邹良军负责，他主要管理销售、交付、售后、充电网络，并向李想汇报。

今年9月24日，李想在微博上发文说，复盘了理想汽车存在的三大问题，并指出战略问题的修正措施。一是战略不聚焦，2019年停止了网约车的业务，聚焦高端家庭用车；二是汽车组织复杂度认知的不足，2022年升级矩阵型组织，且顶级咨询公司发挥了巨大的价值；三是车型太少，因为当时认为2025年30万辆就可以留在牌桌上，认识到必须160万辆，车型计划就丰富了。

官方数据显示，理想汽车今年第三季度累计交付量为10.6万辆，同比增长296.3%，全年累计交付量已经达到24.4万辆。