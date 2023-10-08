贵广高铁10月11日起最高时速按300公里运营

中国贵广高铁的最高时速将从来临星期三（10月11日）起，按300公里运营。这意味着，桂林、贵阳、成都、重庆、昆明等西南地区多个城市至广州、深圳、香港高铁运行时间进一步压缩。

中新社星期天（10月8日）引述中国国家铁路集团有限公司（简称国铁集团）报道上述消息。

贵广高铁是连接中国西南、华南地区的高铁大通道，也是“八纵八横”高速铁路网兰州（西宁）至广州通道的重要组成部分，贵阳东至广州南段正线全长857公里。2014年12月26日开通后，按时速250公里运营。

为提高高铁运营品质，更好改善民众旅行体验，从2022年12月起，国铁集团正式启动贵广高铁提质改造工程。工程完工后，国铁集团组织对贵广高铁全线开展了动态检测，确认贵广高铁具备了最高时速按300公里运营的条件。

贵广高铁最高时速按300公里运营后，铁路部门将安排动车组列车日常线177列、高峰线12列，西南地区至粤港澳大湾区之间高铁运行时间进一步压缩。贵阳东、桂林北至广州南站间最快旅行时间将分别压缩至3小时39分、1小时59分，较提质改造前分别压缩31分钟、23分钟；成都东、重庆西至广州南站间跨线运行列车最快旅行时间将分别压缩至6小时56分、5小时43分，分别压缩46分钟、54分钟。