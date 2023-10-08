《联合早报》“定格百年”摄影特展在中新广州知识城揭幕

《联合早报》“定格百年”摄影展在中国五个城市的巡展落幕后，中新广州知识城以特展形式延续摄影展，并增补八张体现知识城十多年建设重要节点的照片。

庆祝创刊100周年，《联合早报》自2023年1月1日起推出“定格百年”栏目，通过一系列旧照片与读者一同回顾往昔。摄影团队从栏目中挑选出最具代表性的照片，通过摄影展的形式与读者见面。

摄影展今年4月在新加坡展出后，7月至9月到中国苏州、重庆、上海、深圳和北京五城巡展，透过78张照片展现新加坡国家发展、社会人文、中新发展变迁和华文报业今与昔四大主题。

摄影展8月在深圳举办期间，新加坡驻广州总领事罗德杰在8月9日国庆日当天，与几名长期定居在深圳的新加坡人到现场观展，看到新加坡独立50周年的国庆日欢庆主题照时感慨，与同胞异乡欢庆新加坡国庆的欢乐气氛。

巡展在中国五城反响热烈，中新国家级双边合作项目中新广州知识城在巡展结束后决定“引展入园”，策划特展收官。特展除了保留原有的78张照片，也在“百感交集”主题增加了八张照片，重温知识城自2010年奠基以来的重要节点。

新增的照片包括知识城阡陌桑田和现代化新城的形象对比图、中新合作重点项目奠基及新加坡高层十多年来到访知识城时的画面，再现中新几代人传承友谊、尽力推动合作项目发展的瞬间，反映合作项目开发建设进程的变化。

摄影特展9月27日在知识城中新智慧园正式揭幕，10月7日起至10月31日开放给公众参观。

中新智慧园是知识城合资公司集聚中新双方资源打造的知识经济国际化创新载体园区。园区借鉴新加坡纬壹科技园建设运营经验，引入中新国际联合研究院、中新青年创新创业基地等多个跨国研发机构和创新资源平台。