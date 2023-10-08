中国恒大美元债腰斩 违约债务已逼近2800亿人民币

中国媒体报道，中国房地产巨头恒大的中资美元债，在中国国庆假日期间下跌约50%。这家深陷财务危机的企业，截至今年8月末，涉及未能清偿的到期债务累计已达2785.32亿元（人民币，下同，约524.63亿新元）。

财联社星期六（10月7日）报道，据第三方平台久期财经数据显示，由恒大发行的中资美元债EVERRE 10.5 04/11/24，在星期五（10月6日）的现价报2.312美元（约3.15新元），下跌1.942%。目前，恒大仍在流通交易的九只中资美元债价格，处于2.2至2.4美元之间，较9月27日下跌约50%。

另据恒大9月28日发布的更新公告，主要附属公司恒大地产涉及的重大诉讼及未能清偿到期债务事项，截至今年8月末，公司涉及未能清偿的到期债务累计约2785.32亿元；此外，公司逾期商票累计约2067.77亿元 ，标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1946件，标的金额总额累计约4492.98亿元。

恒大地产9月27日发布公告称，经恒大地产申请，所有恒大地产存续公司债券自2022年3月21日开市起停牌。目前，恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，所有恒大地产存续公司债券将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。

根据Wind数据显示，目前恒大地产仍存续的人民币债券共13只，涉及金额513.63亿元。存续美元债两只，涉及金额折约186.48亿元。