前三季度中国各种自然灾害造成8900多万人次受灾

2023年前三季度，中国各种自然灾害造成8911万8000人次受灾，因灾死亡失踪499人。

中新社星期天（10月8日）报道，中国应急管理部近日会同有关部门对2023年前三季度全国自然灾害情况进行会商分析。前三季度，中国各种自然灾害共造成8911万8000人次不同程度受灾，因灾死亡失踪499人，紧急转移安置275万1000人次。

这些灾害也导致房屋倒塌11万8000间，严重损坏42万2000间，农作物受灾面积9714.8千公顷，直接经济损失3082.9亿元（人民币，下同，约584.29亿新元）。

报道称，与近五年同期相比，华北、东北等地灾情偏重。

今年前三季度，中国共出现35次区域性暴雨过程，累积面降雨量534毫米，较常年同期偏少5%，降水分布时空不均。华北、东北遭遇极端强降雨过程，局地山洪地质灾害突发。中国主要江河径流总量较常年同期偏少，松花江、辽河偏多二至三成。

总体上，洪涝和地质灾害共造成5190万4000人次不同程度受灾，因灾死亡失踪405人，倒塌房屋11万2000间，直接经济损失2393亿元。

西南地区遭受冬春连旱，华北、西北地区出现阶段性干旱。干旱灾害造成2012万2000人次不同程度受灾，农作物受灾面积3186.8千公顷，直接经济损失197.1亿元。

西北太平洋和南中国海共有14个台风生成，较多年同期均值偏少。其中，四个登陆中国。台风灾害共造成807万8000人次受灾，八人死亡失踪，直接经济损失324.8亿元，福建、广东两省受灾相对较重。