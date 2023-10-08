台军为因应解放军机舰 用油连三年超支

台湾官方说，为了因应中国大陆解放军军机舰在台海附近的频繁动作，台湾军队的油品采购预算逐年增加，并称从2020年起至2022年连续三年的预算都超支。

《联合报》星期天（10月8日）报道，台湾立法院预算中心指出，面对大陆军机舰“扰台”，或飞入台湾防空识别区活动次数逐渐增加，台湾须派遣舰艇或空中巡逻兵力因应，进行广播驱离，与防空导弹追踪监控。

为因应海空军频繁的应处作为，台湾国防部不断提高主要油品采购预算，2024年预算案数为108.67亿元（新台币，下同，约4.61亿新元），已是2020年法定预算数47.1亿元的2.31倍。

台湾立法院预算中心说，虽然台军主要油品采购预算逐年增加，2020年至2022年决算数仍均高于预算数；各年度预算不敷数分别为2.68亿元、8.51亿元，以及29.58亿元，各年度超支比率分别为5.69%、15.37%，以及49.95%，超支金额及比率均有逐年扩大现象。

根据《联合报》，按照台湾国防部的资料，2023年截至8月底，台军主要油品采购分配预算为55亿元，执行数67.81亿元，不足数12.81亿元，超支比率达23.29%。

今年截至8月底为止，台湾国防部发布侦获解放军军机3147架次，解放军军舰1236艘次。