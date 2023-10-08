涉诈领助理费案 高虹安下周三出庭

台北地方法院传唤新竹市长高虹安下星期三（10月11日）出庭陈述。这位民众党籍的地方首长，此前因涉嫌诈领助理费案被起诉。

据联合报和中央社等报道，高虹安被控在立法委员任内期间，要求公费助理黄惠玟等人配合，以虚报或浮报助理每月受领酬金、加班值班费到预算上限金额，并将虚报或浮报的差额缴回给高虹安，供她自行决定用途及运用。

台北地检署统计，高虹安浮报助理酬金及加班费共计62万5238元（新台币，下同，约2万6500新元），扣除实际用于支付公费或私聘助理薪资、奖金共16万5208元，总计诈得46万30元。地检署依贪污治罪条例公务员利用职务上之机会诈取财物罪、刑法使公务员登载不实等罪，起诉高虹安等五名被告。

此前，台北地方法院已就此案陆续传唤高虹安前助理黄惠玟、陈奂宇、陈昱恺和王郁文出庭。其中，黄惠玟、陈奂宇、陈昱恺9月25日出庭，在庭讯时均认罪，请法官依法减刑且宣告缓刑。黄惠玟还强调自己只是员工，没有决定权，“都是由高虹安决定”。

王郁文于10月2日庭讯时则否认犯罪，强调她每个月都有实际工作及加班，并无虚灌酬金或不实请领加班费，确有捐出部分酬金或加班费做办公室零用金，但由她自己决定如何运用，高虹安无法决定用途。

据报道，台北地方法院将于10月11日下午2时30分再度召开准备程序庭，传唤高虹安到庭陈述。