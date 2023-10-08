黄金周澳门迎逾93万人 零售销售未见大幅增长

中秋十一黄金周期间，澳门吸引超过93万人次游客入境，日均游客量恢复至疫情前约84%，但游客增加并未带来服饰、电子产品等零售销售额大幅增长，零售业界普遍“旺丁不旺财”。

澳门政府旅游局星期六（10月7日）在官网公布，今年中秋十一八天假期间，澳门录得入境旅客逾93万人次，其中大陆旅客近71万人次，占约76%，香港旅客逾17万人次、台湾旅客逾1万人次、国际旅客逾4万人次。

此外，9月30日录得逾15万8000人次入境，创今年及疫情以来最高单日入境旅客人次。假期日均旅客逾11万6000人次，较去年同比升近3.7倍，酒店平均入住率也高达87.9%，显示澳门旅游业复苏势态良好。

另据彭博社报道，据花旗和摩根大通估计，澳门博彩收入可能已经完全恢复到疫情前的水平。但与此同时，澳门也在努力摆脱对高额赌客的依赖，希望转型为类似于拉斯维加斯的娱乐中心。

报道称，尽管出行人数增加，但中国整体经济增长乏力以及消费支出前景不明朗，可能构成不利因素。汇丰预测，黄金周期间中国全国日均国内旅行人数将超过2019年水平约15%，但支出可能仅比疫情前增加5% 。

澳门消费也出现了一些放缓的迹象。澳门仲量联行澳门总经理唐伟乐星期四（10月5日）接受香港电台访问时指出，超过10家服装、电子产品和珠宝等产品零售商反映，黄金周普遍“旺丁不旺财”，游客激增并未带来销售大幅增长，仅手信店、小食店的营业额较平日急升。