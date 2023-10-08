李家超见港科大国际生 盼发展国际高等教育枢纽

香港特首李家超访问香港科技大学，与国际交流生和研究生交流，并指香港有建设成为国际高等教育枢纽的优越条件，希望以此帮助国家建成教育及人才强国。

李家超星期天（10月8日）在脸书发文，分享他上星期四（9月28日）到访香港科技大学，与来自不同国家的交流生和研究生聊天，跟他们在宿舍吃早餐，了解他们在港的生活和对香港的看法和经历。

李家超写到，香港是亚洲唯一拥有五间百强大学的国际城市，每年均吸引来自世界各地的学生赴港就读、进修或交流，他很高兴得知他们都很喜欢香港的教育和工作环境，当中有不少人更计划毕业后继续留港发展。

李家超提到，其中一名同学10年前由韩国前往香港，以国际生身份就读本科学位，发现香港充满机遇，决定继续留港进修，目前已成为香港永久居民，继续修读博士学位，并在此期间成立初创公司，学业事业双轨发展。

李家超说，经过此次科大之行，他更坚信香港良好的教育基建、享誉国际的大学，以及优秀的科研人才，都是建设香港作为国际高等教育枢纽的优越条件，吸引汇聚海外精英人才。他也强调，会仔细研究香港如何在此稳扎的基础上，充分利用“一国两制”下的独特地位，国际化和多元化优势，全方位吸引世界各地的优秀人才，助国家建成教育及人才强国。

今年的《施政报告》将于10月25日发表。去年李家超在《施政报告》中提到，政府会与院校合作进一步向亚细安以外的国家推广政府“一带一路奖学金”，希望可以吸引更多来自不同国家的学生赴港，将香港建成国际高等教育枢纽。