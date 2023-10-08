习近平：宣传思想文化工作极端重要

中共总书记、中国国家主席习近平强调，宣传思想文化工作事关中共前途命运、国家长治久安、民族凝聚力和向心力，是一项极端重要的工作。

据新华社报道，本周末（10月7日至8日）在北京召开的中国全国宣传思想文化工作会议上，传达了习近平上述指示。会议要求，要加强中共对宣传思想文化工作的全面领导。

习近平指出，中共十八大以来，中共中央从全局和战略高度，对宣传思想文化工作作出系统谋划和部署，推动意识形态领域形势发生全局性、根本性转变，人民文化自信明显增强、精神面貌更加奋发昂扬。

习近平强调，新时代新征程，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入关键时期，战略机遇和风险挑战并存，宣传思想文化工作面临新形势新任务，要有新气象新作为。

他强调，要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神，聚焦用中共的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，围绕在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明这一新的文化使命。

习近平要求，要坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，加强中共对宣传思想文化工作的领导，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，培育和践行社会主义核心价值观，提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，推动文化事业和文化产业繁荣发展，加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴。

习近平说，要充分激发全民族文化创新创造活力，巩固人民团结奋斗的共同思想基础，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

习近平强调，各级中共党委（党组）要把做好宣传思想文化工作作为重大政治责，确保中共中央关于文化建设的决策部署落到实处。

中国全国宣传思想文化工作会议也强调，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，以强信心为重点加强正面宣传，提高舆论引导能力；广泛践行社会主义核心价值观，改进创新精神文明建设工作；促进文化事业和文化产业繁荣发展，推动中华优秀传统文化保护传承。此外，也要加强和改进对外宣传工作，增强中华文明传播力影响力，坚决有效防范化解意识形态风险。

会议也强调，要加强党对宣传思想文化工作的全面领导，落实政治责任，勇于改革创新，强化法治保障，建强干部人才队伍，为担负起新的文化使命提供政治保证。

中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话。中共中央政治局委员、中央宣传部部长李书磊作工作布置。