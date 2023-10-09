港府将赴以色列旅游警示提升至红色

鉴于以色列局势的最新发展，香港特区政府将赴以色列的旅游警示级别提升至红色，并呼吁香港市民如果非必要避免前往以色列。

港府星期天（10月8日）在香港政府新闻网发布上述消息。

港府呼吁计划前赴以色列的香港市民应调整行程，如非必要避免前往。至于身在当地的香港市民应留意局势，提高警惕，注意安全，并避开示威或人群聚集的地方。

港府也说，由于局势动荡，希望香港市民不应前往加沙及其周边地区，以及邻近叙利亚和黎巴嫩边界地区。

根据通报，香港入境事务处获悉以色列和巴勒斯坦最新局势后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻以色列大使馆、中国驻巴勒斯坦国办事处和旅游业监管局了解情况。

截至星期天下午6时，入境处接获17名身在以色列的香港市民查询，其中五人已安全离开，正乘搭航班回港。该处将继续与其余12人保持联系，就其行程和航班资讯提供适切意见和协助。

另外，一个有30名香港市民参与的旅行团正身处以色列，个别团员选择提早回港。入境处将继续与该旅行团保持联系，按其意愿提供可行协助。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列发动近年来规模最大的突袭，以色列随后对加沙展开大规模反击，现已在两地造成超过900人死亡、数千人受伤。

以巴冲突于星期六（10月7日）出现近几十年来最血腥的一次升级，以色列政府称，哈马斯的袭击造成至少600多名以色列人死亡，逾2000人受伤，以及100多名以色列士兵和平民被扣为人质。加沙的巴勒斯坦卫生局则称，以色列的猛烈空袭造成至少313名巴勒斯坦人丧生，另有约1990人受伤。