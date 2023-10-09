中国大陆将台贸易壁垒调查展延至明年总统选举前夕

中国大陆商务部公告，将把对台湾贸易壁垒的调查展延至2024年1月12日，也就是明年台湾总统选举前夕。

大陆商务部星期一（10月9日）在官网公告上述消息。

根据公告，根据《中华人民共和国对外贸易法》及商务部《对外贸易壁垒调查规则》规定，大陆商务部今年4月12日发布公告，决定就台湾对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。

鉴于本案情况复杂，根据《对外贸易壁垒调查规则》规定，大陆商务部决定将本案的调查期限延长三个月，即本案调查期限截止日期为2024年1月12日。

大陆商务部在4月12日宣布，就台湾对陆贸易限制涉及的2455项产品，进行贸易壁垒调查。调查结果最快10月12日出炉，但视状况最迟可延长至明年1月12日。

大陆商务部发言人束珏婷8月17日在记者会上曾表示，调查工作在依法依规、公开公平公正的基础上，有序推进。初步调查显示，台湾对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织关于“非歧视原则”、“普遍取消数量限制原则”等规则。

台湾学者此前研判，陆方不至于全面中止《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA），但很可能以“切香肠”的形式，挑选早收清单中对台湾影响较大的商品，采取反制措施。

台湾总统选举将于明年1月13日举行投票，目前现任副总统赖清德、侯友宜和柯文哲分别是民进党、国民党和民众党的总统参选人。鸿海集团创办人郭台铭和副手赖佩霞正为争取参选资格进行连署。