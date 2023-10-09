中国光大集团原董事长李晓鹏被双开

中国官方通报，中国光大集团董事长李晓鹏严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（10月9日）消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国光大集团股份公司原党委书记、董事长李晓鹏严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，李晓鹏丧失理想信念，背弃初心使命，对中共不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中共中央八项规定精神，违规收受礼品礼金、接受宴请。

李晓鹏还违反组织原则，不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用等方面为他人谋利；违规借用管理和服务对象钱款、持有非上市公司股份，利用职权为亲属经营活动谋利；泄露尚未公开的干部选拔任用事项。

他既想当官又想发财，长期以权谋私，“靠金融吃金融”，利用职务便利为他人在贷款融资、业务承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报称，李晓鹏严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

经中共中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李晓鹏开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，李晓鹏1959年5月出生，武汉大学金融学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位。他在2017年12月起任光大集团党委书记、董事长，后于2018年3月起任光大银行董事长。在此之前，李晓鹏曾任职招商局集团、中国华融、工商银行等单位。

光大集团由中国财政部和汇金公司在1983年发起设立，是中国中央级的三大金融控股公司之一。

据新华社3月27日发布的消息，中共中央第一轮巡视将对五家中管金融企业党委开展巡视“回头看”，包括光大集团。李晓鹏于今年4月被通报因涉嫌严重违纪违法接受调查。