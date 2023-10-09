经济数据造假 山东省政协原副主席孙述涛被双开

中共中央纪委国家监委通报，山东省政协原党组成员、副主席孙述涛严重违纪违法，被开除中共党籍和公职。

中共中央纪委国家监委星期一（10月9日）在官网通报上述消息。

根据通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对山东省政协原党组成员、副主席孙述涛严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，孙述涛丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，长期欺骗组织，对抗组织审查；违反中共中央八项规定精神，违规收受礼金、消费卡，接受可能影响公正执行公务的疗养安排和宴请。

孙述涛被指不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用中违规为他人谋利；通过私营企业主获取高额理财收益，利用职权为亲属经营活动谋利，大搞权色、钱色交易。

通报还称，孙述涛的政绩观扭曲，为谋求个人进步搞经济数据造假；既想当官，又想发财，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、职务调整等方面谋利，并非法收受巨额财物。

孙述涛严重违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定以相关条规和法律，给予孙述涛开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其山东省第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，今年58岁的孙述涛是山东高密人，早年在山东农业大学工作。2001年后，他历任菏泽市副市长，山东省委组织部副部长、省干部学院院长等职。2008年，孙述涛出任威海市委副书记、市长，2011年12月升任威海市委书记。

2018年1月，孙述涛当选山东省副省长。同年5月，他调任济南市委副书记、代市长，次月去代转正。2022年3月，孙述涛转任山东省政协党组成员，并于今年1月的省政协换届中当选山东省政协副主席。

中共中央纪委国家监委今年3月通报，孙述涛涉嫌严重违纪违法被查。