香港中美论坛11月在港举行

适逢中美交流基金会今年成立15周年，该基金会将于11月9日至10日在香港主办香港中美论坛。

据香港中通社星期天（10月8日）报道，获邀出席上述论坛的嘉宾，包括前美国驻华大使博卡斯（Max Baucus）、前美国贸易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）和联合国大会前主席莫恩斯·吕克托夫特（Mogens Lykketoft）等。

由香港前特首董建华创立并担任主席的中美交流基金会，在北爱尔兰首府贝尔法斯特举行的世界青年峰会（One Young World）宣布，成立中美交流基金会青年领袖奖学金。

世界青年峰会是全球最具影响力的青年领袖高峰会。今年的世界青年峰会选择在贝尔法斯特举行，以纪念《贝尔法斯特协议》签订25周年。

10月2日至5日，190多个国家和250多个组织的2000多名年轻人齐聚贝尔法斯特，讨论如何应对最重要的全球议题，与会者包括约旦王后拉妮亚（Queen Rania of Jordan）、前总统胡安·曼努埃尔·桑托斯（Juan Manuel Santos）等。

中美交流基金会应邀主持分论坛“美国和中国：他们将如何为全球人类而行动？”出席嘉宾包括中国青年气候倡议者郑雨涵、世界青年峰会常务董事艾拉·罗伯逊·麦凯（Ella Robertson McKay）、以及曾在曼德拉总统时期起草《南非宪法》的南非著名法学教授图利·马东塞拉（Thuli Madonsela）。在分论坛上，嘉宾们一致呼吁美中两国建立富有远见的和平伙伴关系，共同应对气候变化和公共卫生问题。