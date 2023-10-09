美参院多数党领袖与王毅会面 吁中国支持以色列

中共政治局委员、中央外办主任王毅星期一（10月9日）在北京，与到访的美国参议院多数党领袖舒默举行会谈。舒默在会谈中指中国在最新以巴冲突中，没有对以色列表达同情，他对此感到失望，并呼吁中国支持以色列。

据法新社和路透社报道，媒体群视频显示，也是中国外长的王毅，在北京钓鱼台国宾馆接待舒默与他率领的代表团，舒默对此表示感谢。

舒默说：“过去几天正在以色列发生的事件令人震惊。我敦促你和中国人民与以色列人民站在一起，谴责这些懦弱且恶毒的袭击行为。”

他补充：“外交部的声明并没有在这些困难时期，对以色列表达同情或支持，老实说，我对此感到非常失望。”

中国外交部早前说，中国对当前巴以紧张局势加剧和暴力升级深表关切，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化，并称“平息巴以冲突的根本出路在于落实‘两国方案’，建立独立的巴勒斯坦国”，呼吁国际社会加大对巴勒斯坦问题的投入，推动巴以双方早日恢复和谈。

王毅在与舒默会面时说，希望代表团此行有助于中美双方更加理性地处理现有分歧，有助于两国关系重回健康发展的轨道，也期望代表团在结束访华行程后，能对中国有更准确的了解。

代表团星期六（7日）抵达中国上海，开始访华行程。舒默早前与中共上海市委书记陈吉宁会面时说，美国无意与中国脱钩，但希望在华的美国企业得到互惠和公平的待遇。

陈吉宁强调，中美关系是当今世界最重要的双边关系，健康稳定的中美关系既有利于两国，也利于世界。

代表团成员在访华前曾说，期望能与中国国家主席习近平会面。

另据中国国际电视台（CGTN）记者团在微博账号报道，舒默的访华之行下一站将是西安。