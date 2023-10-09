台湾首枚自制气象卫星升空 蔡英文：台航太产业一大步

台湾首枚自制气象卫星猎风者终于在星期一（10月9日）上午发射升空。台湾总统蔡英文在脸书发文说，这不只是台湾航太产业的一大步，相信也是令所有台湾人骄傲的一大步。

据台湾《联合报》报道，台湾第一枚自制气象卫星猎风者（Triton）星期一上午9时36分在法属圭亚那，搭乘亚利安公司的织女（VEGA）号火箭发射升空。

台湾的国家太空中心主任吴宗信受访时指出，猎风者卫星上星期六（10月7日）本来要搭乘VEGA火箭进入太空执行任务，但在倒数14秒时，监测数值稍微超出标准。为了审慎起见取消发射任务，经过48小时详细检测确认没问题后，决定星期一早上再次挑战发射。

吴宗信说，猎风者已经入轨，预计星期一晚上8时56分第一次经过台湾上空，与地面接收站通联，在确定本体、功能和状态都在控制中后，要数周时间才能正式执行任务。

吴宗信说，猎风者主要设计目的为量测海面风场，初期将集中在太平洋、印度洋、大西洋，提供全球最重要、最欠缺的海面风速资料，以及提供台湾中央气象局在气象预测最重要的资讯。

吴宗信表示，太空中心现正执行第三期计划，除了猎风者气象卫星外，还有福卫8号、福卫9号。福卫8号是光学遥测卫星，类似现在的福卫5号，福为9号是微波卫星（合成孔径雷达），在夜间也可以穿透云层拍摄，因此未来总共有超过10颗卫星，高频率守护台湾的安全。

蔡英文星期一在脸书发文说，“猎风者搜集到的资料可应用在大气、海洋、陆地水文等科学研究，对全球气象观测预报，是一个重大突破，也将对全世界做出贡献。猎风者今天发射升空，证明以台湾半导体、精密制造的优势，绝对有能力进军全球太空产业。”

她透露，政府未来将透过第三期太空计划，在10年内投入251亿元新台币（约10.67亿新元），和民间携手共同推动太空产业链发展，也将培育下一代太空科技人才。