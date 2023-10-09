港府14日办仪式欢迎运动员返港

香港特区政府与香港体育协会暨奥林匹克委员会将于星期六（10月14日）举行仪式，欢迎运动员返港。

据香港政府新闻网消息，香港特首李家超星期天（8日）祝贺香港运动员在杭州举行的第19届亚洲运动会中取得骄人成绩。

他说，香港派出历来最庞大的代表团参加本届亚运会，参赛健儿共取得8金16银29铜共53面奖牌。获得奖牌的数目和运动项目均破历届纪录，成绩令人鼓舞。

香港运动员在赛艇、剑击、游泳、榄球、高尔夫球、脚踏车和桥牌项目夺得金牌，而香港男子足球代表队也历史性杀入亚运四强。

李家超指出，香港运动员多年来刻苦训练，在比赛中奋力拼搏，表现专业体育精神。他相信所有香港市民均与他一样，对香港运动员展现的风采感到无比自豪。

李家超强调，港府将继续全力支持香港运动员和香港体育发展。

港府多年来持续向香港体育学院、港协暨奥委会和各体育总会投放资源，推动精英运动员发展。以2023至24年度的预算开支为例，港府提供约11.8亿港元（约2.06亿新元）拨款推展精英化方面的工作。

除继续促进香港体育事业精英化、盛事化和普及化，港府也将推动体育向更专业化和产业化的方向发展，并继续聆听体育界和市民意见，推出合适措施，加强社会的体育文化、提升体育水平。