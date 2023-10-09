中国商业联合会通报，中国10月零售业景气指数创近一年新高。

据中新社报道，中国商业联合会星期一（10月9日）发布的报告显示，中国10月零售业景气指数（CRPI）为51.3%，较上月微升0.5个百分点，创近一年新高。

中国商业联合会分析认为，随着中国多项稳经济、促发展的政策措施逐步落地实施，叠加中秋和国庆双节消费旺季带动，中国零售企业对10月份景气状况呈现良好预期，商品经营类企业多项正向指标创近一年新高。

中国零售业景气指数运行情况中，从行业分类看，商品经营类指数为52.0%，较上月小幅上升1.3个百分点；租赁经营类指数为50.9%，较上月微降0.4个百分点；电商经营类指数为49.9%，较上月小幅下降1.0个百分点。

其中，构成商品经营类CRPI的三个正向分指数销售额、盈利水平和客单价水平均处于临界点上方。

销售额指数和盈利水平指数连续三个月上升，而且升幅扩大，创近一年来新高。

销售额指数为54.9%，较上月上升2.9个百分点，表明商品经营类企业对10月份整体消费预期良好。盈利水平指数为53.5%，较上月上升2.8个百分点，表明商品经营类企业盈利预期继续好转。

客单价水平指数为53.4%，较上月上升2.5个百分点，连续两个月回升。分析认为，10月份客单价水平指数持续走高，表明中秋和国庆双节促消费作用明显。

中国零售业景气指数（CRPI）是反映当期零售业经营预期变化情况的综合指数。CRPI高于50%时，反映零售业总体较上月扩张；低于50%，则反映零售业总体较上月收缩。CRPI包括消费领域商品类、租赁类和电商类三类零售企业/平台，涵盖了客流量、销售额、租金收入、客单价等多个重要指标。