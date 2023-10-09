中国智飞与英国葛兰素史克签署41亿元疫苗协议

中国最大的疫苗公司智飞生物将向英国制药商葛兰素史克（GSK）支付25亿英镑（41亿新元），以获得葛兰素史克重组带状疱疹疫苗在中国的独家经销权。

综合路透社和贝壳财经报道，智飞生物星期一（10月9日）发布公告，宣布与葛兰素史克就重组带状疱疹疫苗达成合作。

公告显示，智飞生物星期天（8日）与葛兰素史克生物、葛兰素史克香港签署《独家经销和联合推广协议》，GSK将向智飞生物独家供应重组带状疱疹疫苗，并许可智飞生物根据约定在合作区域内营销、推广、进口并经销有关产品。

协议还约定GSK将优先在合作区域内任何RSV（呼吸道合胞病毒）老年人疫苗的联合开发和商业化方面，成为智飞生物的独家合作伙伴。

公告显示，协议期限为2023年10月8日至2026年12月31日，双方约定重组带状疱疹疫苗的最低年度采购金额分别为34.4亿人民币（6.46亿新元）、68.8亿人民币和103.2亿人民币。

公告发布后，智飞生物股价上涨20%，至58.40元人民币，创下该公司股价过去半年来的最高点。

葛兰素史克的疫苗名为Shingrix，是该公司最畅销的药物。 葛兰素史克称，与智飞的协议是公司为了2026年销售额达到40亿英镑所做出的努力。

葛兰素史克的RSV疫苗于今年6月在中国获得临床批准，这意味着该疫苗为进入中国市场迈出重要一步。

巴克莱分析师上月在一份报告中指出，首五个星期的处方数据显示，葛兰素史克的RSV疫苗销量似乎领先于美国制药商辉瑞生产与RSV抗衡的疫苗。