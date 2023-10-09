加拿大议员团今年第三次访台

加拿大今年第三个议员团星期一（10月9日）抵台进行六天访问行程，台湾总统蔡英文预计将于星期五（13日）与这些议员会面。

据台湾外交部官网消息，加拿大“加台国会议员友好协会”共同主席麦唐诺（Michael MacDonald）参议员于10月9日至14日率团访问台湾。

这个访台团成员，包括联邦参议员胡萨科斯（Leonidas Housakos）、达方德（Pierre Dalphond）、李察兹（David Richards）及麦菲兰（Marilou McPhedran）。他们一行五人在台期间除将参加双十节大会和酒会等庆典外，也将与总统蔡英文会面、拜会国安会秘书长顾立雄、接受外交部长吴钊燮款宴，并与台湾资深官员等就台加关系和台海安全交换意见。台外交部对麦唐诺一行到访表达诚挚欢迎。

据台湾《自由时报》报道，台湾总统府发言人林聿禅说，总统府也对加拿大议员到访表达诚挚欢迎与感谢。总统蔡英文预计星期五上午接见访问团，并就台加关系发展及台海安全议题交换意见。

这些议员来自外交暨国际贸易委员会、交通暨通讯委员会、司法委员会、国安、国防暨退伍军人委员会、社会暨科技委员会和渔业及海洋委员会等多个重要委员会，充分彰显加拿大国会对台湾的重视与支持。

林聿禅也说，这是加拿大国会议员今年第三组团访问台湾，访团成员也多次透过发言、提问、致函、参与连署、社交媒体发声等多元方式与管道，为台湾仗义执言。台湾与加拿大国会也有密切且实质的往来互动，近年来更透过签署各类协议等方式，深化两地关系。

林聿禅表示，期盼透过此次来访，进一步促进台加在各领域的合作交流，共同携手为印太区域和平与全球经贸发展贡献民主伙伴之力。