美放宽对三星、SK海力士在华工厂的芯片设备出口管制

美国允许韩国三星电子和SK海力士在中国的工厂进口美国半导体设备。这些韩国芯片制造商在进口过程中，也无需经过单独的审批程序。

根据韩联社，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆星期一（10月9日）在记者会上宣布上述消息。

报道称，美国政府近期通过出口管制部门和国家安全委员会（NSC）经济安全对话渠道向韩方通报，决定将三星电子和SK海力士在华半导体工厂指定为“经验证最终用户”（VEU）。若被纳入该清单，便无需额外获得许可，相当于美国对其出口管制无限期暂停。

崔相穆还提到，据他所知，美国政府已向三星电子和SK海力士通报上述决定，该决定一经通报即生效。

他说：“美国政府的决定，意味着我们半导体公司最重要的贸易问题，已经得到解决。”

美国商务部去年10月出台一系列出口管制措施，以限制中国获取或生产高端芯片。三星和SK海力士当时获得一年宽限期，可继续为它们的中国工厂提供美国芯片设备，无须申请额外许可。

中美之间的贸易和科技之争，引起美国长期盟友韩国的担忧。韩国经济高度依赖半导体领域，三星和SK海力士都在中国投入巨资，中国也是韩国芯片的大客户。美国对华实施芯片出口限制后，首尔一直设法减轻韩国半导体产业受到的冲击。