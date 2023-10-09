中国火车持刀杀人命案嫌犯被鉴定为精神病人

今年5月在中国一列火车上持刀刺死乘客的嫌犯贺振华，被医院鉴定为精神病人。当地法院已下令他进行强制医疗。

据中国澎湃新闻星期天（10月8日）报道，湖南衡阳铁路运输法院《强制医疗决定书》显示，案发后接受公安询问过程中，被告贺振华自述有精神病史。

湘雅二医院司法鉴定中心6月出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：贺振华目前诊断为精神分裂症，在本案中实施危害行为时无刑事责任能力。

遇害者谷巩的父母之后向警方申请重新鉴定。中山大学法医鉴定中心7月出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：贺振华为其他或待分类的精神病性障碍（F29），作案期间及目前均处于发病期，作案期间无刑事责任能力，目前无受审能力；目前贺振华仍具有高度的危险性，再次发生伤人、自伤、自杀等危害行为的危险程度高，建议强制医疗。

衡阳铁路运输法院9月裁定，对贺振华进行强制医疗。谷巩的表姐10月8日告诉澎湃新闻，家属方面数天前已收到法院的强制医疗决定书，目前尚未决定是否申请复议。

这起命案发生在5月4日晚间，当时K435次列车驶至湖南衡阳路段，谷巩遭贺振华捅刺数刀，经抢救无效死亡。贺振华在案发后被警方控制。

衡阳铁路公安处曾在7月根据司法鉴定，对贺振华予以释放，并采取临时的保护性约束措施，将贺振华约束在衡阳的精神病医院。

命案也引起网民质疑，中国铁路安检平时相当严格，为何行凶者的刀可以通过安检带上火车。