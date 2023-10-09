三港府专家顾问获港大颁授名誉大学院士

香港特区政府三名专家顾问获香港大学颁授名誉大学院士。

据香港中通社报道，香港大学星期一（10月9日）宣布，给八人颁授名誉大学院士，包括三名在冠病疫情期间，向港府提供抗疫及疫苗建议的医学教授。

获颁授名誉大学院士的八人是，邵氏基金会主席陈伟文、星岛新闻集团主席蔡加赞、协成行发展有限公司董事总经理方文雄、香港大学公共卫生学院荣誉教授福田敬二、香港中文大学何鸿燊呼吸系统科讲座教授许树昌、已故著名建筑师及慈善家谭荣芬的夫人谭麦美燕、上海四方盛发房地产开发有限公司董事总经理黄英杰，以及香港大学微生物学系传染病学讲座教授及霍英东基金教授（传染病学）袁国勇，以表彰他们对大学和社会的贡献。

港大赞扬袁国勇分别在2003年沙斯疫情和2020年冠病疫情带领团队识别出致病原，就冠状病毒、流感和其他新兴病毒感染所发表的论文数量可观，在学术界极具影响力，是卓越的微生物学家和内科医生。

许树昌曾获世界卫生组织邀请担任顾问，尔后他继续多次就不同严重呼吸道传染病的临床管理献策，帮助世卫制定治疗指引和相关人员培训。港大赞扬他是杰出的呼吸系统科专家，于严重急性呼吸道感染的领域更是国际首屈一指，著作等身，曾发表逾450篇经同行评议的期刊文章。

港大赞扬福田敬二作为全球知名内科医生及流行病学家、公共卫生与新发传染疾病的国际权威，2003年沙斯暴发期间，曾于香港、北京、上海三地投入抗疫工作；以至在冠病疫情中，加入抗疫督导委员会暨指挥中心辖下专家顾问团及2019冠状病毒病疫苗顾问专家委员会，积极为港府提供防疫意见。

港大名誉大学院士于1995年设立，旨在表达对大学、学术界及社会有独特及杰出建树人士的敬意，并加强大学与广大社群的联系。迄今共有172名杰出人士获颁授名誉大学院士。