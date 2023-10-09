习近平：中美如何相处决定人类的前途和命运

中国国家主席习近平会见美国参议院多数党领袖舒默时说，中美如何相处决定人类的前途和命运。

据央视新闻客户端消息，习近平星期一（10月9日）在北京人民大会堂会见舒默率领的美国国会参议院两党代表团。

习近平说，中美关系是世界上最重要的双边关系。中美两国如何相处，决定人类的前途和命运。竞争对抗不符合时代潮流，更解决不了本国自身的问题和世界面临的挑战。中方始终认为，中美共同利益远远大于分歧，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。

他说，“修昔底德陷阱”并非必然，宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。中美两国经济深度融合，你中有我，我中有你，可以从对方的发展中获益。

习近平提到，全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。中美作为两个大国，应展现大国的胸怀，处理好中美关系，为世界和平发展作出贡献。

习近平还欢迎更多美国国会议员访华，并希望两国立法机构多来往、多对话、多交流，增进彼此相互了解。

据法新社报道，舒默在会面时对习近平说：“我们的国家将共同塑造这个世纪”，“这就是为什么我们必须负责任和尊重地处理我们的关系”。

中共政治局委员、中央外办主任王毅星期一上午在与舒默会面时也说，希望代表团此行有助于中美双方更加理性地处理现有分歧，有助于两国关系重回健康发展的轨道，也期望代表团在结束访华行程后，能对中国有更准确的了解。

舒默代表团于星期六（7日）抵达中国上海，开始访华行程。舒默早前与中共上海市委书记陈吉宁会面时说，美国无意与中国脱钩，但希望在华的美国企业得到互惠和公平的待遇。