韩国瑜与柯文哲会面 称整合不是个人意愿的抉择

距离台湾2024总统大选倒数三个月，国民党籍的高雄前市长韩国瑜，在社交媒体贴出与民众党总统参选人柯文哲的合照，并发文指“整合不是个人意愿的抉择”，而是社会的期待。

曾在2020年代表国民党竞选总统的韩国瑜，星期一（10月9日）在脸书发文并附上与柯文哲的合照。两人在合照中都身穿便服，以及面带笑容。

韩国瑜首先写道：“四年阔别，老友相见。”接着，他表示整合不是个人意愿的抉择，而是社会的期待，并强调只有轮替，才可以保持台湾的清新与活力，“防止贪婪与腐败继续腐蚀我们珍爱的宝岛”。

韩国瑜还说，只有团结合作，才撑得起人民的托付与期待，并点名柯文哲、代表国民党竞选明年总统选举的侯友宜，以及宣布独立参选的鸿海集团创办人郭台铭，称他们都拥有让台湾向上的能力与智慧。

韩国瑜最后说，他衷心盼望用小我凝聚大我，同时向柯文哲、侯友宜，以及郭台铭喊话：“桶箍不是一个人，人人都是桶箍，把改变的力量团结起来，让我们给他们多一点鼓励，齐心合力，必定会让台湾更好。”

在韩国瑜的帖文留言区里，柯文哲、侯友宜，以及多位蓝白阵营的政治人物都有评论。其中，柯文哲表示，“多年不见，韩市长还是风趣健谈、充满热情，平安”。侯友宜则说：“感谢韩市长的鼓励，我们目标一致，一起团结所有人的力量，达成政党轮替，让台湾更好！”

自总统选战正式开打以来，不断有人提出“蓝白到底合不合”的问题。柯文哲早前先抛出方案，认为蓝、白两方应该多做几次民调来决定正副人选。侯友宜回应时说，民调不是唯一决定整合方法，强调蓝白合不应该变成零和，而应该是志同道合的合。