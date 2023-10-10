中国促菲停止在海上挑衅滋事

针对菲律宾军方就仁爱礁问题的发言，中国外交部敦促菲律宾停止在海上挑衅滋事，停止无端攻击抹黑，避免影响破坏南中国海的和平与稳定，损害本地区国家的共同利益。

据中国外交部官网消息，菲律宾武装部队发言人10月7日称，中国声称对西菲律宾海拥有无可争辩的主权是有争议的，中国毫无根据的主张及其在西菲律宾海的行为不负责任。对此，中国外交部发言人星期一（9日）以答记者问形式，作出上述回应。

发言人说，近来菲律宾在仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）采取的一系列举动，严重侵犯中国的领土主权，中方已就此多次向菲律宾提出严正交涉。

发言人指出，仁爱礁无论在地理上、经济上、政治上，还是在历史上，都是中国南沙群岛不可分割的重要组成部分，这完全符合《联合国海洋法公约》关于群岛的规定。中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这是在长期历史进程中形成并确立的，符合包括《联合国宪章》在内的国际法。

发言人也指出，菲律宾的领土范围是由1898年《美西和平条约》（《巴黎条约》）、1900年《美西关于菲律宾外围岛屿割让的条约》（《华盛顿条约》）、1930年《关于划定英属北婆罗洲与美属菲律宾之间的边界条约》规定的，包括仁爱礁在内的南沙群岛完全不在菲律宾领土范围内。菲律宾以距离菲领土较近为由对仁爱礁主张主权，是完全没有法律依据的。

发言人提出，1999年5月，菲律宾派57号坦克登陆舰在仁爱礁非法坐滩。中方当即提出严正交涉，要求菲方立即拖走该军舰。菲方一再承诺尽快拖走军舰，但24年过去了，菲方军舰还在原地搁浅。中方不能接受菲方一再违背承诺、侵犯中国领土主权的行径，菲方有责任拖走坐滩军舰。

发言人强调，造成当前海上事态的责任完全在菲律宾方面。一段时间以来，菲律宾无视中方的善意和诚意，不断派公务船、军舰强闯仁爱礁邻近海域，企图运送用于大规模维修加固非法坐滩军舰的建筑物资，实现对仁爱礁的永久占领。菲律宾此举严重侵犯中国的领土主权和海洋权益，违反国际法和《南海各方行为宣言》，破坏地区和平稳定。