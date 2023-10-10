中国驻旧金山总领馆遭人驾车冲撞 司机据报被击毙

中国驻旧金山总领馆遭到一辆汽车冲撞，汽车司机据报已被警方开枪击毙。

哥伦比亚广播公司（CBS）和Kron4报道，一辆汽车当地时间星期一（10月9日）冲撞中国驻旧金山总领馆大楼，司机被警方开枪击中。旧金山警察局证实了此事，但未透露司机身份。根据路透社，该名司机已被警方开枪击毙。

警方表示，目前还不清楚司机的身份，以及他开车冲撞总领馆大楼的原因。警方也没有提及是否有其他人在事件中受伤。

旧金山警察局发言人温特斯（Kathryn Winters）在新闻发布会上说，不知道事发时总领馆大楼内有多少人。“当警察赶到现场时，他们发现涉事车辆停在总领馆大厅内。警察进入大楼后遇到嫌疑人，随后发生了涉及警察的枪击事件......嫌疑人后来在医院被宣布死亡。”

温特斯指出，警方正在与美国国务院的调查人员进行协调，并补充说：“目前我们能提供的信息非常少。”

根据中国驻旧金山总领馆网站，中国驻旧金山总领馆发言人说，事发在星期一下午，有不明身份人员驾车暴力冲撞闯入总领馆证件大厅，对工作人员及现场民众生命安全构成严重威胁，对总领馆设施与财产造成严重破坏，犯罪嫌疑人已被警方控制。

发言人称，已就此事向美国提出严正交涉，要求迅速查明真相，并敦促美国按照《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》规定，采取一切必要措施确保总领馆人员及馆舍安全。

旧金山将在下个月举行亚太经济合作组织（APEC）峰会。外界普遍预期，中美元首将在峰会期间会晤。