李强浙江调研：加快数字经济转型赋能经济社会发展

中国总理李强在浙江调研时强调，从战略全局高度做强做优做大数字经济，在加快数字化转型中赋能经济社会发展，塑造高质量发展新动能新优势。

据新华社报道，李强10月7日至9日在浙江调研。他到海康威视数字技术股份有限公司时指出，数字经济发展前景十分广阔，要努力突破关键核心技术，发挥龙头企业带动作用，促进中小企业共同发展。

在钱塘区企业综合服务中心，李强听取浙江政务服务增值化改革情况，并强调要从企业需求出发，持续优化政务服务，调动社会资源，做好科创、金融等增值服务文章，主动推送政策，精准高效服务，不断提升企业和群众的获得感。

李强考察了杭州城西科创大走廊。在浙江强脑科技有限公司，听取公司创新发展情况，观看针对残疾、孤独症、睡眠障碍等脑机接口产品演示。李强指出，这些产品的造福于民，更加彰显了科技创新的意义和价值，希望企业进一步加强产品研发应用，更好地为人民生命健康服务。

在广立微电子股份有限公司，李强听取浙江集成电路产业发展情况汇报，了解公司技术研发情况。李强强调，要坚持科技自立自强，推进集成电路全产业链发展，加强协同攻关，提高自主可控水平。

李强在调研中主持召开座谈会时指出，数字经济的发展正深刻改变人类生产生活方式。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。

他说，要聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。加快网络、算力、应用基础设施建设，持续提升平台经济国际竞争力，增强数字经济发展基础支撑能力。

李强强调，数字化浪潮也是一种变革性力量，必须顺应这一趋势，大力推进数字化转型，为经济社会发展全方位赋能。当前特别是要以数字化转型推进新型工业化，突出重点领域，大力推动制造业数字化转型；突出关键变量，加快推动人工智能创新应用。