李家超感谢泰国支持香港尽早加入RCEP

香港特首李家超与到访的泰国首相社德他会面时，感谢泰国支持香港尽早加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

据香港政府新闻处消息，李家超星期一（10月9日）在礼宾府与访问香港的泰国总理社德他会面，并祝贺他当选成为泰国第30任首相。

李家超说，香港和泰国的经贸关系向来密切，泰国在亚细安成员国中，是香港的第四大贸易伙伴；而香港是泰国的第四大投资者。他期望香港和泰国未来能够继续保持紧密关系，加强经贸合作。

李家超感谢泰国支持香港尽早加入《区域全面经济伙伴关系协定》，并指香港可发挥作为联系中国大陆与其他经济体的重要枢纽，为促进区域经济发展作出贡献，互惠共赢。

李家超表示，香港全力推进与东南亚国家等“一带一路”沿线地区的民心相通，目前在港居住的数以万计泰国人为香港的多元文化带来澎湃活力，更为社会经济作出重要贡献。

他指出，东南亚市场的旅游业复苏迅速，其中今年6月至8月来自泰国的访港旅客量已恢复至疫情前同期超过九成。港府期待继续与泰国政府携手合作，推动两地人文交流。

泰国首相社德他星期一在脸书发文说，香港在连接中国大陆与世界的过程中发挥着重要作用。他了解到香港拟在金融业、航空业、创新和科技等领域打造成为区域中心的政策，泰国成为中国大陆和香港进入亚细安东南亚地区的门户。

社德他星期天（8日）抵港，进行三天正式访问。