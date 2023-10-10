中国商务部长吁美精准界定安全边界 避免泛安全化

中国商务部部长王文涛星期一（10月9日）会见到访中国的美国国会参议院多数党领袖舒默一行时强调，中国不回避竞争，但应是公平、良性的竞争，并希望美国精准界定安全边界，避免泛安全化、政治化、工具化。

据中国商务部官网星期二（10日）发布的消息，王文涛在北京会见舒默率领的美国国会参议院两党代表团。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、务实的讨论。

王文涛强调，中美经贸关系不仅事关两国，也具有全球性影响。两国经济互补性远大于竞争性，中美经贸关系的本质是互利共赢。“双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战，合作是两国唯一正确的选择。中方不回避竞争，但竞争要基于国际经贸规则，应是公平、良性的竞争。希望美方精准界定安全边界，避免泛安全化、政治化、工具化。”

王文涛也说，中国愿与美国共同努力，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，为两国工商界合作创造良好营商环境，促进双边贸易和投资。中国商务部说，王文涛重点就美对华出口管制、投资限制、制裁中国企业、人员往来限制和中国在美投资企业享受公平待遇等问题表达关切。

彭博社报道，舒默当天告诉王文涛：“我们当然不希望有冲突，这就是为什么我们想要负责任地管理我们之间的关系。我们不想脱钩。”

舒默一行也在星期一与中国国家主席习近平会面。习近平向舒默释放善意，强调中美共同利益远大于分歧，各自取得成功对彼此是机遇而非挑战，且“修昔底德陷阱”并非必然。

另据法新社报道，舒默星期一与中国全国人大常委会委员长赵乐际会面时说：“作为两个大国，我们会发现，我们在贸易、技术、外交等领域存在竞争，这是很自然的事情。我们欢迎这类竞争，我们不寻求冲突。”

新华社报道，赵乐际说，希望美国同中国共同努力，多做增进了解互信与互利合作的事情，增加正能量，消除负面因素，推动中美关系重回健康稳定轨道。

赵乐际强调，中国全国人大愿同美国国会加强交往，坚持理性、客观、公正原则进行沟通交流，求同存异，促进合作，为推动中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

舒默星期一上午与中共政治局委员、中国外长王毅会面时，对中国外交部的声明没能表现出对以色列的同情或支持表示“非常失望”。舒默在与习近平会面时，也敦促中国领导人和中国人民与以色列人民站在一起，谴责哈马斯对以色列的“懦弱和恶毒的袭击”。