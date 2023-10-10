大陆收藏家刘益谦39件藏品香港拍卖 10件流拍

国际拍卖行苏富比在香港秋拍期间，为中国大陆收藏家刘益谦与妻子王薇举办的专场拍卖会遇冷，39件藏品中多达10件流拍。

根据第一财经，苏富比上星期四（10月5日）在香港举行“龙途：刘益谦与王薇伉俪收藏精选”的专场拍卖会，有39件作品上拍，最终成交29件，总成交额5.45亿港元（下同，9500万新元），远低于此前最低估价。这些作品总估价高达7.45亿至10.6亿港元。

报道称，特别是一些刘益谦曾经高价拍得的藏品，并未如愿拍出高价，或者遭遇了流拍。

有评论人认为，在全球利率飙升的背景下，现在的艺术市场并非是最好的投资渠道。

资本大佬刘益谦从上世纪90年代开始涉足艺术品收藏领域。2012年，他与王薇一起创办了龙美术馆，展示其历年来的艺术收藏，藏品涵盖中国传统艺术、近现代艺术、“红色经典”艺术、西方现当代艺术等。成立美术馆后，他们在拍卖市场上持续斥巨资购买艺术作品。

2014年，刘益谦花2.8亿元人民币（约5300万新元）买入玫茵堂珍藏明成化斗彩鸡缸杯，随后又以3.1亿港元买下明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡，创下中国艺术品拍卖的世界纪录。次年，他以1.7亿美元（约2.32亿新元）在美国拍得莫迪里阿尼作品《侧卧的裸女》，创造了艺术家拍卖纪录。

第一财经报道，由于刘益谦涉足的国华人寿最近在资本市场表现不佳，也有相关人士揣测他在艺术品市场释货与此有关。