中国一带一路经贸合作将构建对外开放新格局

中国商务部副部长郭婷婷说，中国一带一路未来经贸合作将构建对外开放新格局，在深化与共建国家贸易合作的同时，多措并举打造“投资中国”品牌，更大力度吸引外资。

据中国网报道，针对“一带一路”经贸合作未来如何继续深化的提问，中国商务部副部长郭婷婷星期二（10月10日）在一带一路白皮书新闻发布会上，作出上述回应。

郭婷婷说，商务部将从四方面入手，推动“一带一路”经贸合作进一步走深走实。

在构建对外开放新格局方面，郭婷婷说，中国将扩大和便利优质商品的进出口，办好重大展会，深化与共建国家的贸易合作。多措并举打造“投资中国”品牌，更大力度吸引外资。持续优化对外投资结构，提升与共建国家投资合作的质量和效益。建设更高水平自贸试验区和自由贸易港，高标准对接国际经贸规则。

她介绍，中国也将提升产供链合作新水平，进一步提升中欧班列运输效率，加快国际陆海贸易新通道建设。与共建国家商建更多贸易畅通、投资合作、服务贸易等方面的工作机制，促进政策沟通和战略对接，保障“一带一路”产业链供应链的稳定畅通。

郭婷婷说，中国将培育经济增长新动能，统筹推进重点项目和“小而美”项目建设，帮助共建国家夯实发展基础、改善民生福祉，并促进投资建设运营综合发展，建设一批高质量的工程项目。

在开拓经贸发展新空间方面，郭婷婷说，中国将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快规则、规制、标准等对接，并还将支持港澳企业参与共建“一带一路”，打造重要的功能平台。深化绿色、数字等领域合作，与共建国家共同实现可持续发展。