蔡英文双十演讲：维持现状是确保和平的关键之钥

台湾今天（10月10日）庆祝双十节，在总统府府前广场举行的“中华民国112年国庆”上，台湾总统蔡英文以“自信沉稳、国家前进，让世界因台湾而更好”为题发表演说。

她强调，和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方最大公约数，就是确保和平的关键之钥。她说，全球都体认到台海和平稳定，是国际社会安全与繁荣不可或缺的要素；任何一方都不能片面改变现状；两岸分歧须透过和平方式解决。

蔡英文说，台湾要持续努力，在确保主权和民主自由之际，能在尊重历史事实之下，持续建构和平稳定的两岸关系。她提到自己的任期将停在明年5月20日（新任总统就职典礼），但台湾要继续前进。她表示，自信沉稳的台湾，一定会继续前进，希望世界因为民主台湾而更好。

以下是蔡英文双十演说全文：

“今天是中华民国112年的国庆日。阔别三年，我们终于脱下口罩、齐聚在此，共度国家的庆典。

现场有许多来自全球各地的侨胞，还有许多睽违三年，再次远道而来的国际友人，我要代表台湾人民，向大家致上最真挚的感谢。

回首三年来辛苦的防疫之路，彷彿那段日子已经很遥远。然而，有另一条艰辛的路，我们走了三十年。

不前进就倒退，不奋进就被决定命运

就在上个月底，“潜舰国造”的第一艘原型舰下水了。在完成后续的测试后，这艘“海鲲军舰”预计在2025年正式服役。

潜舰国造是历经三十年，不同政党的总统，都想实现的梦想。现在，我们做到了！

从无到有，踏出这一步需要无比的勇气。要扛住压力，要突破瓶颈，要顶住流言蜚语，只要稍有犹豫，就会失败。

但是，我们终于做到了！我们的国防自主再跨出一大步，国军不对称战力再向上提升；我们更再次展现，守护中华民国台湾的决心。我相信，全世界更会认同，海鲲军舰是为了守护区域和平稳定而破浪前行。

这正是中华民国立足台湾七十四年来，之所以屹立不摇的精神。面对特殊的国际处境和瞬息万变的挑战，我们不前进就会倒退；不奋进努力，就无法掌握自己的未来和命运。

感谢台湾人民，在艰难挑战中落实改革

尤其，这七年多来，国际及区域的政经情势复杂多变，加上百年大疫与极端气候，在在挑战民主国家中，政府治理的韧性机制；也挑战民主社会中，人与人的信任基础。

我从未忘记我对改革的承诺，也深知改革所带来的冲突和阵痛。我要感谢台湾人民，我们总是能用团结战胜恐惧，用包容化解仇恨，用民主克服挑战。

婚姻平权法案通过已经四年了。我要感谢反对者的包容，成就了一个让全世界羡慕的台湾，每一对相爱的彼此，都能幸福成家的国度。

我要深深感谢全体军公教伙伴的谅解。为了让年金的财务能够永续，我们一起完成过去无法做到的“年金改革”，也让政府的财政更有余裕，来照顾下一代。

我也要谢谢劳工朋友的体谅。虽然，我们还没走完年金改革的最后一哩路，但我们从2020年起，陆续编列了2670亿元（新台币，折合约113.5亿新元）预算，拨补劳保基金。我期盼，下一阶段劳保财务的改革，能够在稳定的财务基础上、在社会的理性对话中，凝聚共识、稳健进行。

与此同时，我们连续八年调涨基本工资，并以所累积的经验为基础，提出“最低工资法”草案，送交立法院审议。蔡英文没有忘记要照顾劳工的承诺。

前阵子，我遇到了一对来自桃园的夫妻，他们是投入“包租代管”的公益出租人。他们跟我说，社宅出租的，不只是“一间房”，而是要给房客“一个家”。

我要感谢在台湾不同角落，这样温暖投入推动社宅的朋友。七年多来，我们在起步阶段的困难中前进，并且奠定基础；如今，社会住宅运动，逐渐卸下标签，成为社区的正向力量；八年20万户的目标，也将在2024年底达成。

“居住正义”这条路仍然漫长，但经过这几年的经验累积，我相信，未来一定可以在正确的道路上加速前进。

我还记得，刚接任总统时，台湾的电力备转容量率，曾经最低只有1.64%。但这七年多来，我们大幅提高能源供应，也全力推动能源转型，终于在去年迎来了转捩点，让绿电的总发电量，首度超越核电。

现在，阳光越强，气候越炎热，就越不用担心午后缺电。在傍晚的尖峰时段，我们的备转容量率，也能够维持在7%到10%的稳定状况。

我们在跟时间赛跑，克服种种困难，一步步实现能源转型。面对世界急起直追“2050净零转型”的目标，台湾的再生能源发展、储能网络建构，和电网韧性强化，只能快、不能慢，更不能走回头路。

七年厚实国力，台湾已是世界的台湾

除了推动改革，过去七年多，我们在剧烈变迁的两岸及国际情势中，倾全力发展经济、厚实国力、照顾人民、确保国家安全、稳定两岸情势，并且争取国际支持。

经过全体国人七年多的努力打拚，台湾的经济，不仅展现强大的韧性，更成为驱动全球供应链重组的关键力量，中华民国的国力变强了！

我们的GDP规模，从我上任时的17.5兆元（约7400亿新元）大幅成长，今年预计将突破23兆元（约9800亿新元）。而在这几年全球饱受经济停滞，以及通膨所苦的局势下，台湾这几年来的平均经济成长率，仍可维持高于全球平均值，站稳四小龙之首，并且维持相对稳定的物价。

同时，我们还保持财政稳健，将连续六年的政府岁计賸馀，跟全民共享，除了发放消费券来促进消费，也透过像是普发现金、TPASS、扩大租金补贴等措施，协助大家减轻生活负担；我们更加强平衡城乡发展，加大投资中小企业的产业转型升级。

我们也全力推动“六大核心战略产业”、大力投入基础建设，带动台湾产业完成了“典范转移”。尤其是强大的科技实力和制造能力，让台湾成为全球供应链重组中，不可或缺的关键角色。

因此，我们也翻转了过度依赖单一市场的状况。我们对美国的出口金额翻倍成长；而今年6月，我们跟美国完成签署的“台美21世纪贸易倡议”首批协定，就是率先各国、创新观念的全新贸易协定。

经过七年多的耕耘，我们对新南向国家的出口贸易，创史上新高；我们也强化与欧洲链结，现在，欧盟已经是台湾最大的外资来源。我们用经济实力，向全世界证明台湾无可取代的重要性。

而从2016年以来，蔡英文政府始终信守承诺、维持现状；我们坚守“四个坚持”，不挑衅、不冒进、在压力下也不屈服，和全球民主国家深化合作，共同维护区域和平稳定，也为世界贡献良善力量。

对岸因台风而豪雨成灾，我们展现人道关怀；土耳其发生震灾，我们挺进第一线；俄乌战争爆发，我们坚定与乌克兰站在一起。当然，我们更不会忘记，三年疫情期间，民主伙伴互相驰援那股“善的循环”。

尽管阻挠未曾停歇，但我们没有停下走向世界的脚步。台日友情坚定不移、台美关系坚若磐石；我们的友邦和理念相近国家，在国际场域力挺台湾；来自不同国家的年轻人，在社群上串连“Viva Taiwan”。

台湾的民主成就，已成为世界标竿，台湾的屹立不摇，更无疑是全球民主永续发展，及安全繁荣的最大保证。

自信沉稳，持续贡献区域和平稳定

现在的台湾，已经是世界的台湾。我们已经证明了，无论在地缘战略、全球民主发展，或国际供应链体系，我们都是最可靠、最有效率、最安全的合作伙伴；国际支持我们的力量，也来到前所未有的团结坚实。

此时此刻的我们，已经能自信坚定，面向世界；我们也更能自信沉稳，面对中国，为未来的发展，创造两岸和平共存的条件。

做为总统，我的责任就是，守护国家主权，守护两千三百万台湾人民的民主自由生活方式；同时，寻求让两岸之间可以和平共处，人民之间，可以自由而无拘束、无负担的往来；让台湾，甚至是两岸，都能成为区域和平稳定的贡献者。

我要再次强调，“和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之钥”。

特别是，全球都已经体认到，台海的和平稳定，是国际社会安全与繁荣不可或缺的要素；任何一方不能片面改变现状；两岸分歧须透过和平方式解决。

因此，我们要持续努力，在确保主权和民主自由之际，能够在尊重历史事实之下，持续建构和平稳定的两岸关系。

今天，许多位政党领袖和贵宾，都在现场。政党竞争是民主政治的日常，但我们今天能齐聚在此，正是台湾难能可贵的民主风景。

我衷心期盼，在选举的竞争过后，我们可以放下激情，台湾内部可以寻求更大的共识，众志成城，对外团结一致。我相信，这是我们不分朝野政党，对国家的共同责任。

我们愿意以台湾的民意共识为基础，以对等尊严为前提，以民主对话为程序，以维持现状为核心，与北京当局发展双方可接受的互动基础，以及和平共存之道。

我深信，国际社会对台湾的支持，只会愈来愈强。在全球共同关注，并致力维系台海和平稳定之际，我们必须掌握契机、控管风险，进而让两岸成为区域和平稳定的重要贡献者。而这是台湾朝野政党，也是两岸之间，无可回避的历史责任与共同使命。

“国家”继续前进，让世界因台湾而更好

各位国人同胞，无论是六十五年前的八二三战役，或是如今面对外部威胁的挑战，我们始终怀抱著，不分彼此、同岛一命的信念。

如今，中华民国台湾，已经成为两千三百万人民的主流共识。这个共识，汇聚了不同族群的历史情感，和七十四年来福祸与共的体认。

它更代表，我们会为了团结、为了守护国家、为了捍卫民主自由的生活，愿意走近彼此，创造最大的公约数。

台湾的民主，也因此在无比巨大的内外压力中，成长茁壮，从而孕育出更为坚强的韧性。守护台湾的民主，就是守护普世价值的民主。

感谢大家的团结一致，我们向全世界点亮了民主台湾；我们会自信地向世人传达，台湾人尊严自主、热情良善。台湾人乐为世界人，也将世世代代做为民主人、自由人。

感谢台湾人民给蔡英文两次机会，担任中华民国总统，和台湾人一起打拼，我心中充满无限感激。

这几年下来，施政有所成就，也有不尽如人意之处；身为总统，我责无旁贷。这就是民主国家，执政者不能自满，任何的施政，都要让更多人民满意，就是政府永无止境努力的目标。

各位国人同胞，蔡英文的任期会停在明年的520，但国家要继续前进。

我相信，自信沉稳的台湾，一定会继续前进。我们不只要给世界更好的台湾，更要让世界因为民主台湾而更好。

台湾加油！中华民国加油！谢谢大家。”