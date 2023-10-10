深圳通报“北极鲶鱼”炫富事件：钟庚赐被开除党籍

备受舆论关注的“北极鲶鱼”炫富事件有了最新进展。深圳市纪委监委星期二（10月10日）发布消息，开除深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚赐中共党籍、待遇降级。

据深圳特区报“读特”客户端报道，钟庚赐正是此前炫富事件主角、网民“北极鲶鱼”的爷爷。

深圳市纪委监委通报称，日前对钟庚赐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，钟庚赐对中共不忠诚不老实，多次串供对抗组织审查；借机敛财，违规从事营利活动；未经批准，违规兼职取酬；利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物。

通报称，钟庚赐严重违反中共政治纪律、廉洁纪律，并构成严重职务违法，应予严肃处理。依据有关规定，决定给予钟庚赐开除党籍处分，按二级科员确定其退休待遇；收缴其违纪违法所得。

今年3月，网民“北极鲶鱼”因发布“家里有9位数”、家人“感觉贪了”、“润”到了澳大利亚等言论引发舆论关注，该网民还晒出家中长辈多年前与领导的合影，被质疑炫富、家中涉贪腐等问题。

该网民的爷爷钟庚赐随后回应称“家里有9位数”的说法不实，自己“老老实实干到退休”，其原单位深圳交通运输局发布通报称已介入核查。

深圳市交通运输局在3月24日发布情况通报称，注意到关于网传退休干部家属发布的有关言论，经核查，该言论提及的当事人系该局原货运分局干部钟某某，已于2007年11月30日退休，已就相关信息开展核查，将及时通报。

自深圳市交通运输局3月发布情况通报后，中国媒体多次致电该局询问调查进展。有媒体在8月询问深圳市纪委监委该事件调查进展，得到回复称“后续情况等通报”。

上月10日，人民网深圳频道在社交平台发布的深圳市交通运输局文件显示，有网友在8月向该局申请“北极鲶鱼”事件信息公开，深圳市交通局回应称，所申请公开的信息不属于法定公开内容，决定不予公开。

公开资料显示，钟庚赐，1947年11月生，深圳宝安人，大专学历，历任深圳市原运输局福田分局副局长、局长，深圳市原运输局罗湖分局局长，深圳市原交通局货运管理分局局长。2007年11月退休。