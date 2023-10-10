台湾总统蔡英文：愿意与北京当局发展双方可接受的互动基础

台湾总统蔡英文星期二（10月10日）早上在双十节演讲中说，尽管面对来自中国大陆的“外部威胁”挑战，台湾世世代代都要当“民主人、自由人”。她也表示愿意与北京当局发展双方可接受的互动基础。

蔡英文在台湾总统府前广场举行的“中华民国112年国庆”上，向朝野政党和对岸喊话，呼吁台湾内部在选后寻求更大共识，并愿意以台湾民意共识为基础，以对等尊严为前提，以民主对话为程序，以维持现状为核心，与北京当局发展双方可接受的互动基础，以及和平共存之道。

蔡英文以“自信沉稳、国家前进，让世界因台湾而更好”为题发表双十演说。针对两岸议题，她强调，从2016年以来，蔡英文政府始终信守承诺、维持现状；坚守“四个坚持”，不挑衅、不冒进、在压力下也不屈服，和全球民主国家深化合作，共同维护区域和平稳定，也为世界贡献良善力量。

她列举台湾向中国大陆和世界释出的善意，包括当对岸因台风而豪雨成灾，台湾展现人道关怀；土耳其发生震灾，台湾挺进第一线；俄乌战争爆发，台湾坚定与乌克兰站在一起。她也强调，三年疫情期间，民主伙伴互相驰援的“善的循环”。

蔡英文说，台湾如今更能自信沉稳，面对中国（大陆），为未来发展，创造两岸和平共存的条件。

她表示，身为总统，她的责任是守护“国家主权”，守护2300万台湾人民的民主自由生活方式；同时，寻求让两岸之间可以和平共处，人民之间，可以自由而无拘束、无负担的往来；让台湾，甚至是两岸，都能成为区域和平稳定的贡献者，“这是台湾朝野政党，也是两岸之间，无可回避的历史责任与共同使命”。

她强调“和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之钥”，并表示全球都已体认台海和平稳定，是国际社会安全与繁荣不可或缺的要素；任何一方不能片面改变现状；两岸分歧须透过和平方式解决，并在确保主权和民主自由和尊重历史事实下，持续建构和平稳定的两岸关系。