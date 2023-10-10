港大校委会设专责小组调查校长张翔被投诉事件

香港大学校务委员会召开特别会议后，决定成立五人专责小组调查港大校长张翔被匿名投诉管理不当事件，预料12个星期内提交调查报告。

综合《星岛日报》《明报》报道，港大校委会主席王沛诗星期一（10月9日）在特别会议后宣布，专责小组由港大审计委员会主席兼立法会议员吴永嘉担任主席，其他成员是校委会校外委员马会董事局前主席施文信与初创企业协会前主席赵子翘，以及两名非校委。

上述事件源于上月底，全体港大校委会委员收到匿名电邮指控校长张翔，不满他遴选医学院院长和副校长、处理中国大陆捐款、装修教职员联谊会使用大学资金时的做法，以及换校长座驾时没按程序招标。

据了解，经校委会议决后，允许张翔星期一在律师陪同下于会议上发言，之后在校委会讨论时，张翔和律师按规定退席。

张翔在会上承认与个别校委意见分歧，更指与校委会主席王沛诗对管理大学的看法有别，令两人关系紧张。他也指，最近有人建议在校内设立校委会主席办公室，称此建议对大学带来巨大的负面影响，意味着校委会或更多介入大学日常管理，伤害大学学术自主，令他与同事非常忧虑。

王沛诗在会后记者会受询时笑称，自己在港大学没有任何办公室，并重申港大属独立运作的机构，校委会是大学最高的管治团体，会尽全力跟进所有事项。

王沛诗也没有回应是否公开专责小组提交的调查报告。在被问需否暂停张翔的校长职务，王沛诗称暂时没作任何假定，直至找到事实真相才会采取行动，并赞扬张翔是“成就卓越的科学家”。

张翔会后发声明，重申自称“吹哨者”的投诉电邮，是蓄意扭曲事实，构成严重诽谤，已邀请律师团队替他逐一就指控审阅文件、疏理事实，确认所有指控没有事实根据，全是凭空捏造的恶意抹黑，完全有理据向造谣者提出诽谤诉讼。

张翔也说，自己与校委会之间的通讯本应保密，却在瞬间被外泄，难免让人联想个别校委的泄密行径，与造谣者有关联，并质疑校委会能否公平公正处理所有指控。他期望专责小组能以公平、公正的方式处理，给社会大众看清楚事实真相，还无辜者清白。