香港交易所跌出全球前五大证券交易所

最新报告显示，香港今年首三季首次公开募股（IPO）集资额比去年同期减少了15%，让香港交易所跌出全球前五大证券交易所。

据香港《星岛日报》星期二（10月10日）报道，毕马威中国发布的《香港IPO市场：2023年前三季度摘要》显示，今年头三个季度，共有44家企业申请到香港上市，集资额为246亿港元（下同，约42.96亿新元），分别同比下滑65%和15%。

其中今年第三季度，只有13家企业到香港上市，集资额为68亿港元。

从行业分布来看，报告指出，集资金额最大的IPO来自消费市场，占比达34%，其次是来自医疗保健与生命科学和信息技术领域的企业，占比均为21%。

香港IPO市场不佳，导致香港交易所在全球证券交易所的排名中跌至第八位。但报告称，正在处理的赴港上市申请数不断增加，截至9月底已有约110个，因此香港有望在今年底重返全球IPO五甲。

另外，报告指出，中国A股IPO市场继续领先全球，今年至今累积贡献全球募资总额约一半，其中上交所和深交所分别募资287亿美元（约392亿新元）和198亿美元，但仍分别同比下滑42%和23%。

报告称，尽管集资总额有所下降，A股IPO申请数仍相对稳定，目前约有820家企业申请上市。