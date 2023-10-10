英媒：欧盟计划本月宣布对中国钢铁制造商展开反补贴调查

继电动汽车之后，欧盟据报计划本月宣布对中国钢铁制造商展开反补贴调查。

据英国《金融时报》星期二（10月10日）报道，欧盟计划在欧美峰会上宣布这项消息。知情官员称，布鲁塞尔同意与华盛顿联手确保各行业不会受到廉价竞争的影响，并称华盛顿要求布鲁塞尔对中国钢铁生产商采取行动，以换取美国不会重新对欧盟征收钢铁关税。

时任美国总统特朗普在2018年实施这项钢铁征税措施，欧盟为此针对波本威士忌、哈雷戴维森摩托车等美国产品采取报复性征税措施。欧美双方在2021年暂停有关举措。

欧盟官员说，他们理解现任美国总统拜登需要保住宾夕法尼亚、俄亥俄等摇摆州钢铁工人的饭碗，以避免特朗普在明年的美国总统选举中胜出。

布鲁塞尔也考虑对风力涡轮机行业展开调查。这些调查工作预计将长达一年，欧盟可能会依据调查结果，决定征收关税。

官员们称，欧美双方预计将在本月20日的会议上，宣布通过“全球可持续钢铁和铝安排”（GSA），限制中国金属出口，并指中国金属大量涌入全球市场，给欧美金属生产商带来压力。

经济合作与发展组织（OECD）的数据显示，全球钢铁产能在2022年达到创纪录高位，过剩产能也创下历史新高，使用率为75%。据报道，中国占产能增量的四分之一。

布鲁塞尔也已经针对约10类中国进口钢材征收反倾销税，但欧盟钢铁行业指这些举措没有效果。

代表欧盟钢铁行业的欧洲钢铁工业联盟（Eurofer）总干事艾格特（Axel Eggert）说：“传统贸易保护措施无法解决这一问题。我们已经用了50年都没有效果。全球产能过剩是由政府推动的。我们需要一个新工具。”

欧盟委员会拒绝置评。路透社报道，中国商务部尚未对关于这份报道的置评要求做出回应。