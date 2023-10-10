中国电动车企威马汽车申请破产审查

中国电动车市场价格战日益白热化之际，中国电动汽车初创企业威马汽车申请破产审查。

综合第一财经和路透社报道，中国全国企业破产重整案件信息网显示，威马汽车星期一（10月9日）被申请破产重整，申请人是威马汽车。上海一家法院正处理这起破产申请案。

在此之前，威马汽车已有21条被执行信息，被执行总金额超1亿元（人民币，下同，约1900万新元），其中威马汽车最近一条被执行信息立案日期是10月8日，执行标的仅5216元。

此外，威马汽车还存在多条股权冻结信息。不久前，苏州威马智慧出行科技有限公司持有该公司的60亿股权也被冻结，冻结期限为2023年9月27日至2026年9月26日。

威马汽车是中国第一批实现量产交付的造车新势力企业之一，曾与蔚来汽车和小鹏汽车并称为“新势力三巨头”。威马汽车2019年共交付1万6900辆电动汽车，仅次于蔚来汽车的2万零600辆。威马汽车旗下的EX-5车型曾连续多月成为造车新势力车企单一车型销冠。

但此后威马汽车连连失速，销量增幅缩小。从2022年下半年开始，威马汽车就频频传出降薪、停产、总部大楼拖欠租金、经销商大面积退网等负面消息。

互联网此前流传一份文件显示，威马汽车被指无故拖欠248名员工2023年2月至5月期间工资报酬共计约1339万元，已由上海市青浦区人力资源和社会保障局作出行政处理决定。

乘联会数据显示，2022年，威马汽车累计交付量不到3万辆，到今年，该数值已归零。根据威马汽车去年6月发布的招股说明书，在截至2021年的三年里，威马汽车的年度亏损翻了一番，达到82亿元。

威马汽车去年曾尝试在香港上市，但宣告失败；今年1月，威马汽车再尝试通过反向收购港股上市公司Apollo出行登陆港交所，但八个月后再宣告失败。

今年9月，美股上市公司开心汽车宣布与威马汽车签署非约束性并购意向书，计划增发一定数量的新股，并购买威马汽车股东所持有的100%股权。但一个月后，威马汽车选择进入破产审查程序。