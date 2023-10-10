国民党批民进党执政七年内政两岸外交政策皆失败

国民党在台湾双十节当天发文批评民进党执政七年的内政、两岸和外交政策皆失败，总统蔡英文和民进党政府欠台湾人民一个道歉。

国民党文化传播委员会星期二（10月10日）发布新闻稿，批评蔡英文在双十节发表的演说内容处处吹嘘，与民生凋敝、兵凶战危的现实形成最大反讽。

国民党指出，蔡英文不敢面对失败的施政方针，反复提及似有绩效的外交成就，但内容皆为虚无缥缈的文青式语言，使用大量形容词来替自己糟糕的外交成绩涂脂抹粉，刻意回避具体的数据怕勾起台湾人民的回忆。

国民党说，蔡英文执政七年，台湾丢失九个邦交国，外交部宛如“断交部”，无法如同过去国民党执政时期一样参加世界卫生大会（WHA）及世界民航组织（ICAO）。台湾在国际上的地位不仅没有进步，反而严重倒退，皆因民进党的台独意识形态作祟，压缩台湾的国际生存空间。

国民党强调，蔡政府沾沾自喜、暗藏台独的两岸政策正是把台湾带入兵凶战危的罪魁祸首，把“九二共识，一中各表”视为洪水猛兽，“逢中必反、抗中保台”的激进政治口号造成两岸关系降至20年来的冰点。

国民党指出，当蔡英文口口声声说要保护台湾人民及主权时，却对去年导弹越过台湾上空只字不提，让2300万台湾人民再次陷入战争恐惧边缘，民进党、蔡政府正是两岸和平、区域和平发展的绊脚石与麻烦制造者，绝非其自称的贡献者。

国民党认为，偷渡台独思想的“中华民国台湾”只是进一步借壳到“台湾”的过渡，两者皆非主流与国际共识，主流民意的共识是唯一正道的“中华民国”。2024年总统选举下架无能颟顸的民进党，多数民众都相望让台湾实现政党轮替，才能把公平及正义还给台湾人民，好让人民享有言论自由不必担心被查水表、被传唤，真正把权力还给人民。

国民党表示，民进党执政七年来贪腐弊案层出不穷，除了绿能风力发电被爆出采购价格高于市场行情，台南学甲光电炉渣案领政府补贴一鱼三吃；疫情期间政策失误发国难财，缺口罩时发口罩财、缺疫苗时发疫苗财、缺快筛时发快筛财；8400亿（新台币，约356亿新元）前瞻基础建设大撒币债留子孙、债留曾孙，进口巴西蛋的超思及过期争议等罄竹难书。民进党傲慢滥权，借由以上种种政策掏空台湾，至今都未对台湾人民道歉。