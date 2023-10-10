香港高才通计划获批者三分之一为30岁或以下

香港劳工及福利局局长孙玉菡说，获批高才通计划的人才大都很年轻，约三分之一是30岁或以下。

据香港中通社报道，孙玉菡星期一（10月9日）在香港国际人才高峰论坛上透露上述信息。他介绍说，高才通计划获批者中，40岁或以下约占70%；50岁或以下占90%以上；赴港的都是高学历或高收入、而且非常年轻的人才。

截至今年9月底，香港各项输入人才计划共收到约16万起申请，当中约三分之一、即逾5万起申请来自高才通计划。超过10万起获批个案中，约3万9000起，即约三分之一来自高才通计划。

孙玉菡提到，高才通计划与其他吸引专才、优才计划一样，可同时申请配偶和子女来港，所以其带动的力量非常大。

在港府去年推出一系列的人才政策措施中，最瞩目的就是高才通计划。因为它改变了过去港府在招揽人才方面的思路。孙玉菡表示，过往大家大多通过专才、优才等计划赴港，申请过程可能需时较长，而且查询可能回应不到位。

为解决上述问题，孙玉菡介绍，高才通计划主要体现确定性、透明高效和批核答复快速等几个大原则。人才一看计划的要求，基本上心中有数到底是否符合资格；清楚列举计划的要求，所有申请和批核都在线上进行；港府承诺在四个星期内一定要向申请人提供清楚的批核答复。

孙玉菡指出，港府目前已成立香港人才服务窗口，让赴港人才感觉安心留在香港发展。通过过去九个多月的实践，人才最关心的是子女的教育问题。港府在多方面提供一些配套措施，让他们安心处理好子女念书的问题。香港人才服务窗口也在居住、找工作等其他方面提供很多便利。