中国称已同斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致

中国外交部称，中国进出口银行今年9月下旬已同斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致。

中国外交部发言人汪文斌星期二（10月10日）在例行新闻发布会上说，自去年以来，中国相关金融机构一直同斯方就涉华债务问题保持密切沟通，积极开展双边磋商，及时向斯里兰卡出具融资支持文件，帮助斯里兰卡顺利获得国际货币基金组织贷款。

汪文斌说，中方金融机构作为观察员，全程参加债权人会议，同其他债权人保持友好沟通，分享债务处置进展。9月下旬，中国进出口银行作为官方债权人，已同斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致。

他说，中国将继续支持本国金融机构同斯方积极协商，愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯应对当前困难，缓解债务负担，实现可持续发展发挥积极作用。

拥有近2200万人口的斯里兰卡去年中宣布破产。由于外汇储备几乎见底、经济崩溃，这个位于印度洋上的岛国一度陷入严重的能源、粮食短缺，引发民怨四起。

根据国际货币基金组织（IMF）的估计，斯里兰卡今年预计将有约560亿美元（约764亿新元）的外债。陷入债务危机的斯里兰卡正努力争取中国、日本和印度等其他债权国以及外国债券持有者达成协议，其中中国是斯里兰卡的最大债权人，约占其总债务的52%。

根据IMF数据，截至2020年底，斯里兰卡欠中国进出口银行28.3亿美元，占该国外债的3.5％。