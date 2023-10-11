柯文哲主张与侯友宜举行三场公开辩论再比民调

随着台湾2024总统选举日益白热化，在野阵营合作议题再次成为关注焦点。民众党总统参选人柯文哲主张，希望能与国民党总统参选人侯友宜举办三场公开辩论，再来评比民调。

综合台湾《上报》和中央社报道，柯文哲星期二（10月10日）在一场记者会上说，他将指派竞选办公室总干事黄珊珊和竞选办主任周榆修与国民党对谈。

对此，黄珊珊说明，民众党主张两党在公开透明的情况下举办三场电视辩论，然后再做民调评比。辩论主题可涵盖政策、净零碳排、国防安全等面向。

针对国民党将派侯友宜竞选办执行长金溥聪、中央党部秘书长黄健庭进行对谈，柯文哲批评，国民党的策略是“能拖就拖”，以为11月侯友宜民调就会上来，“但国民党忘记其实台湾的人民是有自主性的，绝对不是说政党主席说转弯，全党就跟着转弯，或者你的支持者就全部转弯”。

台湾将于2024年1月13日举行总统大选，正副总统与立法委员候选人的登记时间是今年11月20日至11月24日。国民党和民众党若无法整合，等同宣告民进党总统参选人赖清德当选。针对整合方式，蓝白两党至今无法达成共识，但整合程序似乎已在展开。

台湾高雄前市长韩国瑜星期一（10月9日）在脸书公开与柯文哲的合照，并呼吁侯友宜、柯文哲和鸿海创办人郭台铭合作，强调“整合不是个人意愿的抉择，而是国家社会的期待”。韩国瑜的喊话获得三人正面回应。

国民党主席朱立伦星期二早上也透露，他已与韩国瑜会面，讨论蓝白合事宜，并吁请韩国瑜多与柯文哲等重要政治领袖见面。