中国代表：美国利用人权问题干涉打压发展中国家注定失败

中国常驻联合国副代表戴兵星期二（10月10日）在联合国大会第三委员会同人权事务高级专员举行的互动对话会中点名说，美国利用人权问题干涉打压遏制发展中国家注定失败。

根据中国常驻联合国网站星期三（11日）发布的新闻稿，戴兵说，美国代表在此编造谎言，恶意攻击中国，蓄意挑起对抗，中方对此坚决反对。

戴兵强调，凡是去过中国的人和任何不带偏见的人都知道，中国新疆各族人民和谐相处，西藏经济社会不断繁荣进步，香港各界民众依法享有广泛权利和自由。美国对自身愈演愈烈的枪支暴力、种族歧视、边境难民等严重侵犯人权问题视而不见，却一再利用人权问题干涉打压遏制发展中国家，其险恶用心世人皆知，其不得人心的做法注定失败。

戴兵说，实现人人享有人权，是大家的共同愿望，也是共同使命。当前，国际安全形势严峻，世界经济复苏困难，全球发展赤字加重，人类前途命运面临巨大风险挑战和不确定性。要坚持真正的多边主义，携手应对挑战，团结合作共同促进和保护人权。

戴兵表示，要充分尊重各国根据本国国情自主选择人权发展道路，共同反对将人权问题政治化、工具化，搞双重标准，坚决反对以人权为借口干涉别国内政，围堵遏制别国发展。要充分认识单边强制措施对发展中国家人民人权造成严重伤害，切实采取行动加以解决。

戴兵还说，人权高专办等联合国人权机构应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国主权，秉持公正、客观、非选择性、非政治化原则，同会员国开展建设性对话与合作，在授权范围内客观公正履职。联大三委是各方就人权问题开展建设性对话的平台，不是对抗施压的场所；是各方通过友好合作促进人权事业发展的机制，不是少数国家以教师爷身份对别国人权指手画脚的讲坛。

此次大会还宣布中国连任人权理事会成员，任期自2024年至2026年。人权理事会成立于2006年，是联合国负责促进和保护人权的机构，由47个会员国组成。中国曾于2006年、2009年、2013年、2016年、2020年和2023年六次当选人权理事会成员。