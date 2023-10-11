中国成功研制“九章三号”量子计算原型机

在成功构建“九章二号”两年后，中国科学家宣布已成功构建量子计算原型机“九章三号”，计算速度比目前全球最快的超级计算机快一亿亿倍。

据中国科学技术大学官网星期三（10月11日）发布的消息，中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”。

中科大官网称，科研人员设计了时空解复用的光子探测新方法，构建了高保真度的准光子数可分辨探测器，提升了光子操纵水平和量子计算复杂度。

根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升100万倍。“九章三号”在百万分之一秒时间内所处理的最高复杂度的样本，需要当前最强的超级计算机“前沿”（Frontier）花费超过200亿年的时间。

官网称，这一成果再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录，进一步巩固了中国在光量子计算领域的国际领先地位。

量子计算是后摩尔时代的一种新的计算范式，它在原理上具有超快的并行计算能力。研制量子计算机是当前世界科技前沿的最大挑战之一。

中国科大团队于2020年成功构建76光子的“九章”光量子计算原型机，并于2021年研制了113光子可相位编程的“九章二号”。