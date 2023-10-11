中国官媒评“北极鲶鱼”事件：干部及家属要注重家风建设

针对网上追问长达半年的“北极鲶鱼”爷爷、原深圳交通局货运管理分局局长钟庚赐被开除中共党籍的决定，中国官方通讯社新华社星期二（10月10日）晚发表评论文章说，贪欲难遏，往往导致家风不正；家风败坏，又必然助长领导干部在腐败的泥潭里愈陷愈深。党员干部及其家属都要注重家庭家教家风建设，清白做人、勤俭治家、干净做事、廉洁从政。

文章说，网名为“北极鲶鱼”的女子炫富言论此前引起社会舆论持续关注。在六个多月的查处过程中，广大群众特别是不少网民对案情调查进程高度关切。深圳市纪检部门最终查明，钟庚赐严重违反党的政治纪律、廉洁纪律，并构成严重职务违法，应予严肃处理。

文章指出，钟庚赐于2007年11月退休，16年后依然受到党纪国法的严惩。腐败分子不管埋多深、藏多久，终究躲不过群众的眼睛，逃不过党纪国法的惩罚。党员干部必须时时自省自警自励，严防思想蜕变，方能善始善终。反之，放松对自身的要求，触碰党纪国法红线，难免晚节不保，身败名裂。

文章说，贪欲难遏，往往导致家风不正；家风败坏，又必然助长领导干部在腐败的泥潭里愈陷愈深。在“北极鲶鱼”网上炫富的种种荒谬言论中，其严重的家风问题可见一斑。

中共十八大以来，中央把领导干部家风建设纳入作风建设范畴，并通过党内法规的形式予以制度化。严家教、正家风不仅是道德规范，也是纪法要求，更应成为广大中共党员干部的自觉。无论是党员干部还是其家属，都要注重家庭家教家风建设，清白做人、勤俭治家、干净做事、廉洁从政，过好权力关、亲情关，守好家庭这道拒腐防变的重要防线。

文章最后说，揪住社会关切的腐败线索一追到底、一查到底，事关党和政府公信力，不仅是群众期盼，也是深入开展反腐败斗争的关键一环，还是检验反腐成效的重要试金石。钟庚赐被依纪依法惩处，传递出一个鲜明信号——退休不是护身符，反腐没有休止符。

当前，反腐利剑持续高悬、监督手段不断丰富、监督精度不断提高、查处力度不断加大。广大党员干部要对党纪国法常怀敬畏之心，自觉弘扬清廉之风，当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。